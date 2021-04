Es wird Zeit

Im Radio Zeitsignal vor den Nachrichten: »Piep, piep, piep … Es ist 18 Uhr.«

Sie: (lässt die Zeitung sinken) »Wolltest du da nicht mitmachen?«

Er: »Wo denn?«

Sie: »Na, bei dieser Kerzengeschichte, dieses Opfergedenken oder so. Das war doch um sechs, oder?«

Er: (schreckt vom Kreuzworträtsel auf) »O ja«. (Steht ruckartig auf, hektisch) »Wo haben wir die Kerzen? Im Vorratsraum?«

Sie: (nimmt die Zeitung wieder hoch) »…«

Er: »Und die Streichhölzer?«

Sie: (hinter der Zeitung) »Nimm den Gasherd.«

Er: (zündet die Kerze an und geht wieder zum Fenster, flucht) »Autsch. Das geht nicht. Die bleibt einfach nicht stehen.«

Sie: (lässt die Zeitung sinken) »Halt doch die Kerze einfach in der Hand!« (nimmt die Zeitung wieder hoch, senkt die Zeitung aber gleich wieder und sieht ihn mit der brennenden Kerze in der rechten Hand am Fenster stehend, schüttelt den Kopf; sie legt die Zeitung kopfschüttelnd weg, faltet die Hände und legt den Kopf schräg, als beobachte sie ein Haustier)

Er: ...