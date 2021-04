Keine Notbremse für Unis

Muss wegen der Bestimmungen der sogenannten Bundesnotbremse jetzt auch noch der letzte Rest von Präsenzbetrieb an den Hochschulen eingestellt werden? Nein, meinen die Wissenschaftsminister der 16 Bundesländer und pochen auf eine großzügige Auslegung der neuen Infektionsschutzverordnung. In einem Brief an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) wenden sie sich gegen eine undifferenzierte Gleichsetzung der Schulen mit den Universitäten mit der Gefahr einer »eingeschränkten Studierbarkeit des Semesters in vielen Studiengängen«. Weil gleichlautende Warnungen von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) kommen, zeigt sich die Bundesregierung offenbar zu Zugeständnissen bereit.

Der Wortlaut des in der Vorwoche durch Bundestag und Bundesrat novellierten Infektionsschutzgesetzes lässt eigentlich keine Fragen offen: Überschreitet eine Stadt oder ein Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 Neuinfektionen auf 100.00...