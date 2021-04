»Klimakiller« RWE

Proteste begleiteten am Mittwoch die Hauptversammlung des Energiekonzerns RWE. Ein breites Bündnis hatte zu einer Kundgebung vor der RWE-Zentrale in Essen aufgerufen. Die Kritiker hatten Fragen an das online stattfindende Aktionärstreffen übermittelt. Am frühen Mittwoch hatten Aktivisten zudem im Tagebau Garzweiler ein Förderband besetzt.

Umweltschützer werfen dem Konzern vor, sich in der Öffentlichkeit klimafreundlicher darzustellen, als er in Wirklichkeit ist. Denn noch immer produziere er seinen Strom zum überwiegenden Teil aus Kohle, Gas und Uran. Einem Bericht der Taz zufolge, hatte eine Klimaaktivistin den »fossil-nuklearen« Anteil am Strommix mit 79 Prozent angegeben. Die Initiative »Alle Dörfer bleiben« sprach auf Twitter sogar von 94 Prozent. Der geringere Wert bezieht sich auf Deutschland, der höhere jedoch auf den gesamten Konzern.

»Als ein führender Anbieter von erneuerbaren Energien weltweit stellt sich RWE auf seiner Webseite vor«, doch nach w...