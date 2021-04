Kirmesschrott

Einen wunderschönen guten Morgen! Nach drei Play-off-Runden, die bereits im Februar starteten (19 Teams kickten um vier Startplätze), hat nun auch die Gruppenphase der 62. Copa Conmebol Libertadores begonnen. 32 Teams sind noch dabei, die in acht Gruppen die Achtelfinalteilnehmer ermitteln.

Den Auftakt machten die Argentinos Juniors aus Buenos Aires, die nach einer Dekade wieder am Wettbewerb partizipieren und im Estadio Diego Armando Maradona im Stadtteil La Paternal Uruguays frischgebackenen Meister Nacional aus Montevideo empfingen. Für die Gäste lief auch der Exwolfsburger Andrés D’Alessandro auf, der vor 40 Jahren in La Paternal das Licht der Welt erblickt hatte. Nach zwölfeinhalb Jahren und über 500 Pflichtspielen bei Inter in Porto Alegre, mit denen »El Cabezón« (der Dickkopf) 2010 das allseits heißersehnte Klub-WM-Finale gegen das Inter aus Mailand verpasste, war der Linksfuß jetzt zu den Urus gewechselt. Doch die Inkorporation des Olympiasiegers v...