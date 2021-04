Forderung nach Feiertag bekräftigt

Mit Mahnwachen, Kundgebungen und Kranzniederlegungen soll in mehreren bundesdeutschen Städten am 8. Mai an den 76. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus erinnert werden. Die diesjährigen Aktivitäten sind einmal mehr geprägt von der Forderung, dieses Datum bundesweit zu einem Feiertag zu machen. So wandte sich der Berliner Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) vor wenigen Tagen erneut mit einem offenen Brief an den Senat der Hauptstadt und forderte diesen dazu auf, »seine Initiative, den 8. Mai als Feiertag zu begehen, in den kommenden Jahren zu verstetigen«. Es wäre die Gelegenheit »zu demonstrieren, wie wichtig dieser Feiertag für unsere Demokratie wirklich ist«. Von Berlin aus nahm der Naziterror seinen Anfang, »und hier endete er auch«, hieß es in dem Schreiben des Berliner VVN-Geschäftsführers Markus Tervoore...