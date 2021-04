Bredel, Schulze

Schivelbein war bis 1945 eine Kleinstadt in Hinterpommern. Nach ihr wurde 1903 in Berlin, Prenzlauer Berg, eine Straße benannt. Da die Stadt nun in Polen liegt und Swidwin heißt, erhielt die Straße 1970 den Namen des Schriftstellers Willi Bredel. Seit 1993 heißt sie wieder nach der deutschen Stadt, die es mal gab. Willi Bredel, der am kommenden Sonntag vor 120 Jahren in Hamburg geboren wurde und mit 63 Jahren starb, war nämlich kommunistischer Antifaschist. Dieser Name musste getilgt werden.

Willi Bredel war Sohn eines Tabakarbeiters und einer Zigarrenkistenkleberin und wurde Dreher bei Blohm & Voss. Schnell fand er zum Spartakusbund und nahm 1923 am Hamburger Aufstand teil, wofür er zu zwei Jahren Gefängnishaft verurteilt wurde. Seit den späten 20er Jahren arbeitete er als Journalist und wurde 1930 wegen »Vorbereitung literarischen Hoch- und Landesverrats« zu Festungshaft verurteilt. Hier schrieb er seine ersten Ro...