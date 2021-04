Putschgelüste in Frankreich

Es brodelt in Frankreich. Militärs haben in einem vergangene Woche in der rassistischen Wochenzeitung Valeurs Actuelles erschienenen offenen Brief von einem »Zerfall« Frankreichs und einem drohenden »Bürgerkrieg« gesprochen. Am Dienstag unterstützte Faschistenführerin Marine Le Pen die Unterzeichner in einem Interview mit dem Radiosender Franceinfo. »Ich teile ihre Analyse«, sagte die Chefin des extrem rechten Rassemblement National (RN). Schon am Sonntag hatte sich Le Pen in einem Gastbeitrag in Valeurs Actuelles an die Militärs gerichtet: »Ich lade Sie ein, sich unserer Aktion anzuschließen!«

Rund 1.200 Personen haben den offenen Brief unterzeichnet, laut dem Blatt befinden sich darunter rund 2...