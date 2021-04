Fuß, Bein oder Kopf

Vor dem Ostklassiker Dresden vs. Halle prophezeite HFC-Coach Florian Schnorrenberg, seine Mannschaft wolle auf jeden Fall überraschen und vielleicht auch einen Punkt mit nach Hause nehmen. Eben die Mannschaft, die ihm vor zwei Wochen durch einen Last-minute-Sieg den Trainerarsch gerettet hatte. Für seinen am Folgetag gekündigten Kollegen auf der Gegenseite, Markus Kauczinski, sah die Welt komplizierter aus: Seit Mitte März hatte der inzwischen ehemalige Tabellenführer Dresden keinen Sieg mehr einfahren können, musste wegen Coronainfektionen in eine fast zweiwöchige Quarantäne und war zudem von Verletzungen gebeutelt. Eine Elf ohne elf wichtige Spieler, die erst am letzten Freitag erstmals wieder trainieren durfte. Und die Konkurrenz hatte in Dresdens spielfreier englischer Woche keineswegs geschlafen. In der Partie gegen Halle musste Kapitän Sebastian Mai außerdem noch eine Gelbsperre absitzen.

Apropos: Halle tat da...