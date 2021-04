Auf den Hund gekommen

Der Markt für Kryptowährungen ist außer Rand und Band. In der Türkei wurde am Wochenende die Notbremse gezogen. Nachdem am Freitag die Handelsplattform Thorex geschlossen worden war, zogen die Behörden am Wochenende nach und untersagten den Betrieb des Konkurrenten Vebitcoin. Thorex-Gründer Faruk Fatih Özer soll sich Polizeiangaben zufolge am vergangenen Dienstag in die albanische Hauptstadt Tirana abgesetzt haben. Ihm wird vorgeworfen, zwei Milliarden Euro von Anlegern unterschlagen zu haben. Gegen ihn und mehr als 60 weitere Tatverdächtige wurden Haftbefehle erlassen. Eine Woche zuvor hatte die türkische Notenbank Zahlungen mit Bitcoin und anderen Kryptowährunge...