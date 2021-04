Spionageflug abgebrochen

Nach der Ankündigung Russlands, seine Manöver entlang der Grenze zur Ukraine zu beenden und die Truppen bis Ende der Woche in ihre Garnisonen zurückzuführen, haben die USA ihre Spionageaktivitäten im Grenzgebiet verstärkt. Am Wochenende wurden nicht nur die US-Militärflugzeuge des Kalten Krieges vom Typ »U-2« reaktiviert und überflogen die Region, sondern auch Aufklärungsdrohnen vom Typ »Global Hawk« eingesetzt. Diese Apparate waren trotz russischer Warnungen bereits in den vergangenen Wochen ständig entlang der Schwarzmeerküste Russlands unterwegs.

Jetzt scheint Moskau seinen Warnungen etwas mehr Nachdruck verliehen zu haben. Wie ukrainische M...