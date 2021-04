Mindestlohn unzureichend

Seit Anfang 2015 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn. Eine aktuelle Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt, dass die geltenden Regelungen Schwachstellen enthalten.

Als ein Problem nennen Alexandra Fedorets und Mattis Beckmannshagen vom DIW die Diskrepanz zwischen Mindestlohn pro Stunde und geleisteter Arbeitszeit. Ein Monatseinkommen hänge von beidem ab: »Empirische Analysen zeigen, dass der Anstieg des Mindestlohns für viele Beschäftigte – vor allem in Minijobs oder in Teilzeit – mit einem Rückgang der Arbeitsstunden einhergeht.« Dadurch erhöhe sich das Monatseinkommen der Betroffenen nicht. Ein Mehr an Freizeit gelte gesellschaftlich als erstrebenswert, konstatieren die Autoren, aber das treffe vor allem auf eine Gruppe zu: »Der Wunsch nach weniger Arbeitszeit dominiert unter gut Verdienenden, die hauptsächlich in Vollzeit arbeiten. Im Niedriglohnsektor und unter den Teilzeitbeschäftigten« gebe es hingegen di...