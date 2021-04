»Alle Kinder müssen auch echte Möglichkeiten haben«

Die Kinderschutzorganisation UNICEF hat vergangene Woche einen neuen Bericht zur Lage in der BRD veröffentlicht. Demnach sind 21 Prozent der 15jährigen Mädchen und 13 Prozent der gleichaltrigen Jungen mit ihrem Leben unzufrieden. 16 Prozent der jungen Frauen schätzen sich selbst als depressiv ein. Wie erklären Sie sich diese Zahlen?

Ungeachtet dessen, dass dieses Alter ohnehin ein schwieriges für Mädchen und Jungen ist, wird die ökonomische Situation der Familie, die Wohnsituation, die gesundheitliche Situation, der Zugang zu Bildungsressourcen und der zum Digitalen für die Jugendlichen auch immer als Ausdruck der eigenen Zufriedenheit interpretiert. Ich nehme wahr, dass gerade auf junge Mädchen in unserer Gesellschaft ein erhöhter Druck in diesem Lebensalter einwirkt, bestimmten Vorstellungen und gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Das sieht man, wenn man sich in einschlägigen Medien mal umschaut. Und wenn man diesem Bild von Frausein nicht entsprec...