Zum Inhalt dieser Ausgabe | Eine echte Verschwörung Ein neuer und dokumentenreicher Blick auf die Verbindung von Monopolkapital und NSDAP: Karsten Heinz Schönbachs »Kapitalismus und Faschismus« Helge Buttkereit Die Bosse treffen sich mit der Politik, mit der neuen Regierung. Es geht um die nächsten Schritte. Man kennt sich. Schließlich gibt es seit Jahren Gespräche dieser Art, die Beziehung ist mal mehr, mal weniger intensiv. Aber einige der Eckpfeiler der Politik der neuen Regierung hat die Wirtschaft nicht nur gutgeheißen, nein, sie hat sie gleich mitentwickelt. Politik und Großindustrie verschwören sich gemeinsam mit der Hochfinanz gegen Demokratie und Arbeiterbewegung. An diesem 20. Februar verabreden beide den Abschied von der verfassungsmäßigen Ordnung – indem sie die Verfassung nutzen. Noch einmal soll gewählt werden. Die Regierung, sie ist bislang nur vom Präsidenten eingesetzt, soll die Mehrheit gewinnen. Mit allen Mitteln. Dann geht es legalistisch in Richtung Diktatur. So der Plan. Daran haben die Kapitalisten seit Jahren gearbeitet, nun ist die Chance da. Und es gelingt. Mit viel Geld von der Industrie für den Wahlkampf, mit Angstmacherei vor der Arbe...

Artikel-Länge: 17136 Zeichen

