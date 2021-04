Grausige Bilanz

Über die »friedliche Revolution« des Jahres 1989 und das nachfolgende Ende der DDR ist schon viel geschrieben worden. Eine Analyse des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Desasters in Ostdeutschland nach 1989/90 wird dabei häufig entweder komplett vermieden – oder aber so durchgeführt, dass dieses als Folge »sozialistischer Misswirtschaft« erscheint.

Die Soziologin Yana Milev dokumentiert die wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen infolge des Anschlusses der DDR an die Bundesrepublik. Dabei widerspricht sie der gängigen Annahme, die »Integration Ostdeutschlands« in das wirtschaftliche und politische System der Bundesrepublik sei »letztlich gelungen«. Milev deutet diesen Prozess als neoliberale Schocktherapie, die ohne Rücksicht auf langfristige Folgen durchgezogen wurde und sowohl die wirtschaftliche Substanz Ostdeutschlands als auch die soziale Lage seiner Bewohner irreparabel in Mitleidenschaft zog.

Im 2020 erschienenen dritten Band (»Exil«) der a...