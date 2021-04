Durch das Jahr in der weltweiten Wildnis

Im März kündigt die japanische Kirschblüte in der nördlichen Hemisphäre den Frühling an. Die Tage werden länger, und in Flora und Fauna spielen sich bedeutende Veränderungen ab. In Indien begeben sich die wilden Elefanten auf Wanderschaft – eine der größten Migrationsbewegungen dieser Tiere in Asien. Am Äquator findet der Neubeginn im Rhythmus der Regenzeit statt. In Australien kommen die letzten Grünen Meeresschildkröten zur Eiablage auf die Inseln des Great Barrier Reef. B 2020.

Arte, 18.30 Uhr

Ummah – Unter Freunden

Daniel, ein verdeckter Ermittler des Verfassungsschutzes, muss nach einem missglückten Einsatz gegen Neonaziterroristen untertauchen. Dafür wird ihm eine Wohnung in Berlin bereitgestellt, heruntergekommen und ausgerechnet in der türkisch-ar...