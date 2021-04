Warten auf die »Ever Given«

Herr Groll saß in Wildungsmauer unterhalb von Wien an der Donau und beobachtete den Schiffsverkehr. »Sie sind sehr hartnäckig«, sagte der Dozent, der neben ihm auf einem Campingstuhl Platz genommen hatte und in Zeitschriften blätterte. »Das zumindest verdient Lob.«

Herr Groll griff wieder zu seinem Fernglas, setzte es aber bald darauf ab. »Alles, was ich hier mache, verdient Lob«, antwortete er. »Aber dieser Einsicht können Sie als Landratte natürlich nicht teilhaftig werden.«

»Natürlich nicht«, murmelte der Dozent und schlug eine Zeitung auf. Nach wenigen Minuten ergriff er wieder das Wort. »In allen Zeitungen steht schwarz auf weiß, dass die ›Ever ­Given‹ nach wie vor im Großen Bittersee zwischen Suez und Port Said festsitzt. Die Kanalbehörden geben das Schiff erst frei, wenn die Versicherungsfragen gelöst und Ägypten eine Milliardenentschädigung für entgangene Frachtgebühren und den Rettungsaufwand erhalten hat. Das kann Monate dauern. Die Ladung kommt n...