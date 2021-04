Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. April 2021, Nr. 95

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Buckel auf der Seele Überlebensmusik: Das Duo Schmarowotsnik ruft zum Heimkonzert mit neuen jiddischen Liedern Harald Justin »Nito keyn parnose, nito keyn kontsert, nito keyner vos batsolt mir un keyner vos hert, s’hot keyn shum nisht geholfen, ikh hob mer keyn kheyshek nit.« Das war Jiddisch, entnommen dem Lied »Keyn kheyshek nit«, gesungen von dem Kieler Duo Schmarowotsnik, seit über 20 Jahren auf jiddische Musik spezialisiert. Jiddisch ist die Sprache der aschkenasischen Juden, die sich um die erste Jahrtausendwende im Rheintal niedergelassen hatten; »Ashkenaz« ist die hebräische Bezeichnung für Deutschland. Das Jiddische, mit seinen hebräischen und aramäischen Wurzeln, ging um die Welt. Überall, wo Juden hinkamen, ob nach Spanien, Italien, Polen, Russland oder Amerika, nahm das Jiddische Sprachbrocken mit und half bei der internationalen Verständig...

Artikel-Länge: 2309 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen