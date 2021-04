Hass auf Palästinenser eskaliert

In der Nacht zu Freitag sind in der Altstadt von Jerusalem zum wiederholten Male ultrarechte jüdische Siedler und Palästinenser aneinander geraten. Nach Angaben der Times of Israel wurden dabei mehr als 120 Menschen verletzt. Die palästinensische Nachrichtenagentur Maan berichtete am Freitag von 50 Verhaftungen.

Auslöser der Straßenschlacht war ein Marsch zur »Wiederherstellung der jüdischen Würde« von mehreren hundert ultrarechten Juden durch Jerusalem, die auch »Tod den Arabern« skandierten. Dabei handelte es sich laut israelischer Medien um Anhänger der radikal-jüdischen Organisation Lehava, die eine strenge Trennung von Juden und Nichtjuden fordert. In den sozialen Medien hatten Ultrarechte bereits im Vorfeld zu Gewalt gegen Palästinenser aufgerufen: »Wir müssen ihnen die Gesichter brechen, begrabt sie lebendig!« zitierte die israelische Tageszeitung Haaretz eine Whats-App-Nachricht.

Am Zion-Platz stieß der Marsch auf linke israelische und palästinensis...