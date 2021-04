Querelen bei Kandidatenwahl

Am Sonnabend wählt Die Linke in Brandenburg ihre Kandidaten für die Bundestagswahl. Als Favoriten für die ersten beiden Listenplätze gelten der ehemalige Finanzminister von Brandenburg, Christian Görke, und die Landesvorsitzende Anja Mayer. Doch viele Mitglieder des Landesverbandes sind unzufrieden, hinter der Fassade knirscht es mächtig im Gebälk.

Wichtige Gremien des Landesverbandes hatten sich in den letzten Wochen für Görke ausgesprochen. Die Zeitung ND – der Tag hatte mehrfach darüber berichtet. Bei einer Abstimmung im Landesvorstand am 10. April sprach sich demnach eine Mehrheit für Görke auf dem ersten Listenplatz aus – eine Minderheit favorisierte dagegen den Bundestagsabgeordneten Norbert Müller. Eine Woche später zog dann auch der Landesausschuss der Partei nach und votierte ebenfalls für Görke.

Für Mayer fielen die Abstimmungen dagegen nicht so eindeutig aus. Der Landesvorstand sprach sich mit einer Mehrheit für sie aus – und gegen die Bundestags...