Integration schreitet voran

Russland und Belarus wollen die Integration der beiden Staaten weiter vorantreiben. Eine Vereinigung wurde allerdings während des Treffens der beiden Staatschefs Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko nicht diskutiert, wie der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, am Freitag laut der Nachrichtenagentur TASS auf die Frage eines Reporters erklärte.

Putin hatte am Donnerstag vor den Gesprächen mit Lukaschenko erklärt, dass die Arbeit an den Integrationsprozessen im Unionsstaat Russland und Belarus effektiv voranschreite, auch zwischen den Geheimdiensten. »Die Zusammenarbeit vertieft sich in der militärisch-technischen Interaktion und in der Sicherheit im weitesten Sinne dieses Wortes«, ...