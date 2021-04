Schneller impfen ohne Priorisierung

Die Bundesärztekammer hat mehr Schnelligkeit beim Impfen gegen das Coronavirus gefordert. Es sei »nicht hinnehmbar, dass in Deutschland mehr als fünf Millionen Impfdosen ungenutzt gelagert werden, während sich täglich Tausende Menschen neu mit Corona infizieren«, sagte Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Freitag. Das Ziel müsse sein, schnellstmöglich viele Menschen zu immunisieren. Dafür müssten die in den Impfzentren zurückgehaltenen Reserven für die Zweitimpfung soweit wie möglich aufgelöst werden. Alle weiteren ungenutzten Impfdosen sollten so schnell wie möglich an die Arztpraxen weitergegeben werde...