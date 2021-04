Transparenz soll helfen

Mit Hilfe eines neuen Instruments will die spanische Koalitionsregierung, bestehend aus dem Linksbündnis Unidas Podemos und dem sozialdemokratischen PSOE, für mehr Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen bei der Höhe der Löhne sorgen. Dies soll durch eine Erfassung der Löhne von Erwerbstätigen ermöglicht werden, erklärten Yolanda Díaz, Vizeregierungschefin und Ministerin für Arbeit und Soziales, sowie Gleichstellungsministerin Irene Montero bei der Vorstellung Ende vergangener Woche. Alle Unternehmen müssen von nun an Listen liefern, aus denen die Tätigkeit der Beschäftigten sowie die Höhe ihres Lohnes ermittelt werden können. Bisher fehlte es oft an diesen Daten, um tatsächliche Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen in Erfahrung zu bringen. Nach Berechnungen der Gewerkschaft UGT sparen Unternehmen in Spanien jährlich rund 44 Milliarden Euro ein, indem sie ihre weiblichen Angestellten nicht angemessen bezahlen. Frauen verdienen im Schnitt pro Jah...