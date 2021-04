Re: Franzosen gegen Amazon

Streit um den Onlinehandel

Die totkommerzialisierten Innenstädte, deren Schönstes noch die Blumenkübel waren – danach sollen wir uns plötzlich zurücksehnen? In der Coronakrise boomt klarerweise der Onlinehandel. Der Größte unter den Wettbewerbern ist Amazon. Um jedes Produkt innerhalb kürzester Zeit liefern zu können, baut der Konzern enorme Warenlager. In der Nähe des bekannten römischen Aquädukts Pont du Gard in der südfranzösischen Region Okzitanien soll ein neues Logistikzentrum entstehen – Umweltschützer und Einzelhändler reagieren mit Empörung. Aber den Kommerz den Onlinern zu überlassen und die Innenstädte zu revitalisieren, das ist deswegen nicht falsch. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

