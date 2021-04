Söder alea est

Der Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union ist endlich entschieden: Der Kasper wird’s und doch nicht das Krokodil. Ein Rätsel geblieben ist, wie das letzte Laschet-Söder-Treffen am Sonntag abend in Berlin verlaufen ist. Sie hatten sich auf neutralem Boden getroffen, im Tresorraum der Unionsfraktion im Bundestag, an einem Konferenztisch, auf dem ein Brettspiel aufgebaut war. Unter dem Tisch klebte eine Wanze, die das Geschehen direkt ins Kanzleramt übertrug, wo Bundeskanzlerin Merkel und ein Tontechniker mithörten.

»Wo is aichendlich Bayern auf dieser Kadde, Arrmin?«

»Ironischerweise in Deutschland.«

»Und wo is Deutschland?«

»Da.«

»Ah. Dange. – Kann amol anner a Bier bringer?«

*

»Was machen die da?«

»Sie spielen ›Risiko‹ um die Kanzlerkandidatur, Frau Bundeskanzlerin.«

*

»Du darfst nur mit zwei Würfeln verteidigen!«

»Des is scho a weng klainlich, Arrmin, findst ned?«

»Zwei blaue Würfel, Markus, nicht fünf!«

(Es klopft an der Tür.)

»Entschuldigen Sie bitte die Störung....