Super-GAU. Die letzten Tage Luxemburgs 2020 beschloss das luxemburgische Parlament eine Haftpflichtregelung, die vorsieht, dass Bewohnerinnen des Großherzogtums im Falle eines schweren Unfalls in einer Atomanlage in einem Nachbarland den erlittenen Schaden vor Luxemburger Gerichten einklagen können. Die szenische Dokumentation zeigt die fiktive Geschichte eines solchen Unfalls, der den Kleinstaat zerstört. LUX/F 2021 Arte, 20.15 Uhr Männlich, weiblich, trans – Was heißt schon Geschlecht? Wie schwierig der Weg der Geschlechtsangleichung ist und wie man bürokratische Hürden überwindet, darüber berichten junge Transmenschen auf Social-Media-Plattformen. Manche Beobachter sehen darin lediglich einen modischen Trend. Doch es tritt nur ein Phänomen zutage, das früher einf...

Artikel-Länge: 2407 Zeichen

