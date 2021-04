Verbraucher ohne Kauflaune

Die Verbraucher hierzulande haben im Coronajahr 2020 nach Berechnungen des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Durchschnitt mindestens 1.250 Euro weniger für den privaten Konsum ausgegeben als im Jahr vor der Krise. In der Summe entspreche das einem Rückgang der Konsumausgaben um mindestens 104 Milliarden Euro, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Forschungsinstituts.

Im Vergleich zum Jahr 2019 sei der Konsum um 6,1 Prozent eingebrochen – so stark wie seit 70 Jahren nicht. Für das erste Quartal 2021 beziffern die Forscher den Konsumausfall auf weitere 40 bis mehr als 60 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Rheinische Post über die...