Symbol für Generationenwechsel

Einen Tag vor seinem 61. Geburtstag ist Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel am Montag zum Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) gewählt worden. Genau drei Jahre zuvor hatte der gelernte Elektronikingenieur bereits den Vorsitz des Staats- und Ministerrats übernommen und wurde – nachdem die Ämter des Staats- und des Regierungschefs entsprechend der seit April 2019 geltenden neuen Verfassung getrennt worden waren – am 10. Oktober 2019 zum Präsidenten der Republik und damit zum Staatsoberhaupt Kubas gewählt.

»Dieser Mann an der Spitze des Landes ist nicht das Ergebnis von Improvisationen«, sondern der wohlüberlegten Auswahl »eines jungen Revolutionärs mit den besten Voraussetzungen, in höhere Positionen aufzusteigen«, hatte der scheidende Parteichef Raúl Castro am Freitag bei der Vorstellung seines Rechenschaftsberichts über seinen Nachfolger gesagt. Der 16 Monate nach dem Sieg der Revolution geborene Díaz-Canel steht wie kau...