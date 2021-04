Ausgespäht im Wohnzimmer

Im Homeoffice werden 13 Prozent der Werktätigen in den Niederlanden von den Unternehmern illegal mit Spähsoftware überwacht. Das hat eine Untersuchung der niederländischen christlichen Gewerkschaft CNV ergeben. »In der Praxis liegt diese Zahl wahrscheinlich noch höher«, vermutete der Vorsitzende Piet Fortuin am 9. April auf der Homepage der Gewerkschaft.

Erlaubt ist das allerdings nur, wenn es einen hinreichenden Verdacht gibt, dass die oder der Betreffende seine Arbeitszeit für andere Dinge nutzt. »Die kontinuierliche Überwachung einer Person ist ein drakonisches Mittel, das nur bei schwerwiegenden Verdächtigungen und dann nur als letzte Maßnahme eingesetzt werden sollte«, stellte Fortuin in der Tageszeitung Het Parool unmissverständlich fest. Große und mittelgroße Betriebe würden ihren Beschäftigten am meisten misstrauen. »Besonders in den Bereichen Dienstleistungen und Regierung«, so der Gewerkschafter. »Aber es kommt auch oft in der Industrie vor. Nich...