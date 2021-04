Re: Tunesiens verlorene Jugend

Eine Generation auf dem Weg nach Europa?

Es ist ein Drama, dass die EU ein hoffnungsvolles Land an ihrer Südgrenze so hängenlässt. Erwerbslosigkeit und Korruption treiben jeden Monat Tausende junge Tunesier in die Boote auf das Mittelmeer – unter ihnen auch radikalisierte Islamisten. Könnte es weitere Anschläge in Europa geben? Ja, gewiss. Wenn die Politik sich weiter dumm stellt.

Arte, 19.40 Uhr

Baustelle Bundesgartenschau in Erfurt

Der Film erzählt von den großen Umbauten in Erfurt, die Bleibendes schaffen sollen. Etwas, was noch Jahrzehnte nach der Bundesgartenschau Bestand haben wird. Im »Egapark« ist ein Wüsten-und Tropenhaus entstanden, das »Danakil«. Gleich neben den Tropen beginnt in ihm die Wüste mit wertvollen Kakteen.

MDR, 21 Uhr

Die RBB-Reporter

Frühlingserwachen im Ökodorf

Die Ökobauern von Brodowin b...