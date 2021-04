Dreizehn Minuten

Am Sonnabend fand im Stadion von La Cartuja im andalusischen Sevilla das 117. Finale der Copa del Rey, des spanischen Pokals, statt. 116 Mannschaften hatten an dem Wettbewerb teilgenommen, und im 130. und letzten Spiel trafen mal wieder Athletic Bilbao und der FC Barcelona aufeinander. Dass es Topklubs wie Atlético Madrid oder Real Madrid dort gar nicht erst hinschafften, hatte einen einfachen Grund: Beide waren frühzeitig sang- und klanglos von Drittligisten eliminiert worden. Auch dem FC Getafe, ebenfalls aus Madrid, war ein derlei krudes Schicksal vergönnt. Titelverteidiger Real Sociedad aus dem baskischen San Sebastián war Ende Januar im Achtelfinale bei Real Betis Balompié (Sevilla) ausgeschieden. Zu einem Zeitpunkt also, als sie noch gar nicht Titelverteidiger waren, denn das Finale 2020 wurde, Corona macht’s möglich, erst am vergangenen 3. April gekickt.

Bilbao wie auch Barca hatten sich ins Viertelfinale gezittert, wo sie erstmals auf Erstligisten ...