Kein Projekt der USA

Vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 standen in Nürnberg die 22 wichtigsten Naziführer, die noch am Leben waren, als »Hauptkriegsverbrecher« vor Gericht. Das Gericht, vor dem der Prozess stattfand, war das Internationale Militärtribunal (IMT) und wurde von den vier Siegermächten gemeinsam gebildet. Dennoch gilt der Prozess in der Erinnerung vieler Menschen im Kern als ein US-amerikanisches Unternehmen. Demnach waren es allein oder vor allem die USA, die das Verfahren organisierten, seinen Ablauf bestimmten und sich dabei allenfalls auf die Unterstützung ihrer britischen Verbündeten verlassen konnten. Diese Sicht der Dinge verfestigte sich im Laufe der Jahre durch eine Vielzahl von englischsprachigen Büchern, Filmen und Dokumentationen.

Hier setzen zwei neuere Publikationen an, die nach den Anteilen der Sowjetunion und Frankreichs fragen. Die Historikerin Francine Hirsch will mit »Soviet Judgment at Nuremberg« erklärtermaßen eine gänzlich neue Gesc...