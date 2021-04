Zum Inhalt dieser Ausgabe | Proteste zum Erhalt von Alitalia Beschäftigte und Gewerkschaften kämpfen um Neustart der insolventen Airline Gerhard Feldbauer Die Proteste zum Erhalt von Alitalia erreichten am Mittwoch ihren Höhepunkt: Rund 5.000 Beschäftigte der insolventen italienischen Fluggesellschaft demonstrierten vor dem Wirtschaftsministerium in Rom und beklagten unzureichende Maßnahmen der Regierung und fehlende Hilfen aus Brüssel. Auf Transparenten stand u. a. »Hände weg von Alitalia!«, berichtete Euronews. Die 2008 unter der rechten Regierung von Silvio Berlusconi privatisierte Fluglinie hatte sich gegen die verschärfende internationale Konkurrenz schwer behaupten können. Billigairlines wie die irische Ryanair oder die britische Easyjet eroberten auf dem italienischen Markt beträchtliche Anteile. Seit 2015 machte Alitalia Verluste von über 1,2 Milliarden Euro, die 2017 zum Konkurs führten. Seitdem steht das Unternehmen unter staatlicher Verwaltung. Die mit der Coronapandemie einsetzende Flaute im Luftverkehr gab der Airline den Rest. Versuche mit privaten Käufern – darunter die US-amerikanisch...

