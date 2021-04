Zum Inhalt dieser Ausgabe | Unerwarteter Optimismus Gespräche zu Atomabkommen: Trotz Anschlags und Sanktionen spricht Iran zuversichtlich über Erfolgsaussichten Knut Mellenthin Geht es bei den Verhandlungen über die Rückkehr der USA zum Wiener Abkommen, die seit zwei Wochen in der österreichischen Hauptstadt stattfinden, wirklich voran, oder wird uns nur diplomatischer Zweckoptimismus vorgespielt? Der iranische Delegationsleiter Abbas Araghchi, die Nummer eins unter den stellvertretenden Außenministern seines Landes, sagte am Sonnabend: »Ein neues gegenseitiges Verständnis scheint zu entstehen. Es gibt gemeinsame Grundvorstellungen (aller Beteiligten) über das Endziel.« Die Meinungsverschiedenheiten seien jedoch noch nicht beigelegt, schränkte der 60jährige ein, der den Iran auch schon bei der Aushandlung des Wiener Abkommens (2013–2015) repräsentiert hatte, wenn Außenminister Mohammed Dschawad Sarif nicht selbst teilnahm. Es gebe immer noch »einige schwerwiegende Differenzen«, die in den nächsten Gesprächen gelöst werden müssten, und der Weg dorthin werde nicht leicht sein. Araghchi sprach am Sonnabend mit der Presse, nachdem sic...

Artikel-Länge: 3850 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen