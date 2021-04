Der Erkenntnis, dass die französische Linke ohne einen gemeinsamen Kandidaten auch bei der Präsidentschaftswahl 2022 den zweiten, entscheidenden Durchgang nicht erreichen wird, verweigerte sich am Ende der Konferenz am Sonnabend in Paris keiner. Eingeladen hatte der Grüne Yannick Jadot, gekommen waren die Gesandten des Parti Socialiste (PS), der France Insoumise (LFI), der Kommunisten (PCF) sowie der Ökologen selbst (EE-LV) und alle waren nach eigener Aussage damit zufrieden, dass sich die Versammlung wenigstens »in der Sache« ziemlich einig war. Auch in dem heftigen Wunsch, bei der im Mai nächsten Jahres anstehenden Wahl einen Zweikampf zu verhindern, den nach gegenwärtigem Stand der Dinge erneut der Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Faschistenführerin Marine Le Pen vom Rassemblement National bestreiten würden.

»Die Sache«, in der offenbar weitgehend Übereinstimmung erzielt wurde, sei der Wille, bis zum September so etwas wie eine gemeinsame Wahlplattfo...