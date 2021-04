Arbeitskampf auf dem Abstellgleis

Mit einem Paukenschlag startete die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in ihre Tarifrunde bei der Deutschen Bahn AG (DB). Sie versucht, der größeren DGB-Konkurrenz Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Mitglieder abspenstig zu machen.

4,8 Prozent mehr Entgelt rückwirkend zum 1. März 2021, eine Coronaprämie von 1.300 Euro sowie einen Eisenbahn-Flächentarifvertrag fordert die GDL für das gesamte Bahnpersonal. Die Öffnung für neue Berufsgruppen mache diesen Vorstoß möglich. Zugleich verbindet der streitlustige GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky die Initiative mit harscher Kritik an der Bahn AG wie an der EVG, die im vergangenen September mit dem Unternehmen ein »Coronapaket« abgeschlossen hatte.

»Millionen für Vorstände und Führungskräfte bei gleichzeitiger Wegnahme von Brotkrumen bei den operativen Eisenbahnern – das wird es mit uns nicht geben«, so Weselsky in einer Erklärung am Donnerstag vor Beginn der Tarifverhandlungen mit der Bahn AG. So...