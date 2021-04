Staatsspitze gedenkt der Pandemieopfer

Bundesweit ist von offizieller Seite am Sonntag der Opfer der Covid-19-Pandemie gedacht worden. Sie hat alleine in der Bundesrepublik nach derzeitigem Stand bisher insgesamt rund 80.000 Menschen das Leben gekostet. Bei der zentralen Gedenkfeier im Berliner Konzerthaus bezeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Coronapandemie als dunkle Zeit, die »tiefe Wunden geschlagen und auf schreckliche Weise Lücken gerissen« habe. Mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesratspräsident Reiner Haseloff (alle CDU) und dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth waren alle Spitzen der deutschen Verfassungsorgane anwesend.

Steinmeier forderte in seiner Rede in Berlin die Bevölkerung auf, »über Schmerz und Leid und Wut« zu sprechen. Über die politische Verantwortung für den Verlauf der Pandemie wollte er aber offenbar nicht reden. »Verlieren wir uns nicht in Schuldzuweisungen, im Blick zurück, sondern sa...