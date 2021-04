Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mehr Tote in Kauf genommen Großbritanniens Premier propagiert Öffnung und Freiheiten für gegen Corona Geimpfte Christian Bunke, Manchester Seit dem 12. April haben in England Geschäfte wieder geöffnet. Die Gastronomie darf im Freien Gäste bewirten. Ab dem 23. April sollen Schottland, Wales und Nordirland folgen. Weitere Öffnungsschritte sind für Mai angekündigt. Dies alles sei aufgrund des erfolgreichen Impfprogramms möglich, so die Regierung. Gleichzeitig bereitet Premierminister Boris Johnson die Bevölkerung auf die möglichen Konsequenzen dieser Öffnungspolitik vor. Schon im Februar hatte er in einer Fernsehansprache gesagt, es werde keinen »Zero-Covid-Planeten« geben. Man müsse lernen, mit dem Virus zu leben. Die daraus resultierenden bedauerlichen Todesfälle seien ein Preis der Freiheit. Am 13. April legte Johnson nach: »Die Lockerungen werden unausweichlich zu einem Anstieg der Todesrate führen.« Auch die wachsende Durchimpfungsrate werde daran nichts ändern. Die Impfstoffe seien nicht perfekt. Die rapide gesunkenen Infektionszahlen der vergangenen Wochen seien hauptsächlich durch die Lo...

