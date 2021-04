Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Alternative wäre Kapitulation vor der Marktmacht« Whats-App-Messenger will Nutzerdaten an Mutterkonzern Facebook geben. Hamburgs Datenschützer geht dagegen vor. Ein Gespräch mit Johannes Caspar Gitta Düperthal Sie als Datenschützer wollen der Nutzung von Whats-App-Daten bei der Konzernmutter Facebook kurz vor einer Regeländerung schnell einen Riegel vorschieben – warum? Es gibt Hinweise darauf, dass Facebook eine Abfrage plant, um sich Einwilligungen der Nutzerinnen und Nutzern von Whats-App zu beschaffen, einem erweiterten Datenaustausch zwischen Whats-App und Facebook zuzustimmen. Facebook könnte diese Daten zu Zwecken des Marketings und der Direktwerbung des Konzerns verwenden. Das war bereits früher aufsichtsbehördlich gestoppt worden. Da die weitere Nutzung des Dienstes an die Einwilligung geknüpft wird, steht die Freiwilligkeit dabei in Frage. Eine informierte Annahme durch die Nutzer ist derzeit nicht möglich, weil die Bestimmungen hierzu unklar und zum Teil widersprüchlich sind. Wir haben auf Grundlage von Artikel 66 der EU-Datenschutz-Grundverordnung ein Dringlichkeitsverfahren gegen Faceboo...

Artikel-Länge: 4145 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen