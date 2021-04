Die letzte Nacht des Markus Söder

Am 5.1.1967 wird er in Nürnberg geboren. Mit siebzehn tritt er der CSU und Jungen Union bei, deren Landesvorsitz er 1979 übernimmt. Zugunsten seines Jurastudiums wird er Mitglied der »Burschenschaft Teutonia Nürnberg im Schwarzburgbund«. Ab 1997 holt er als Kreisvorsitzender von Nürnberg-West glänzende Wahlergebnisse. Im Jahre 2002 ist er Chef der CSU-Medienkommission, Mitglied des Internet-Beirates der Bayerischen Staatsregierung, Kuratoriumsmitglied der Bayerischen Akademie für Fernsehen und macht mit einem coolen 15-Tonner namens »Stoiber-Truck« Bundestagswahlkampf bei den deutschen Touristen an der Adria-Küste. Im November 2003 ernennt Edmund Stoiber ihn, Markus Söder, den damals sechsunddreißigjährigen Juristen, zum Generalsekretär der CSU, zu seinem Liebsten und Thronerben mithin. Sogar Stoibers Entmachtung überlebt Söder und wird 2008 Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Gesundheit im Kabinett Seehofer und so weiter, scheiß drauf; und jetzt wi...