Teiche voll Geld

Zunächst ein Wort der Gratulation an Blackrock. Dem größten Vermögensverwalter des Globus sind im ersten Quartal dieses Jahres 172 Milliarden US-Dollar zugeflossen. Er verwaltet nun für seine Klientel in aller Welt den neuen Rekordbetrag von mehr als neun Billionen US-Dollar. Auch dem CEO (Chief Executive Officer oder auch einfach Chef) der netten Gesellschaft, Larry Fink, ist zu gratulieren. Denn er garnierte den neuen Erfolg nicht mit dummen Werbesprüchen, sondern beschränkte sich bei der Erklärung dafür, warum soviel Geld in seine Richtung läuft, auf die zutreffende (und lyrisch gelungene) Beschreibung von Blackrocks Geschäftsbedingungen: »Da liegt einfach eine unglaubliche Menge an Geld herum. Unsere Kunden sitzen immer noch am Rand von Teichen voller Geld, das noch nicht investiert ist.«

Soll heißen, er und seine Angestellten machen nichts anderes als die Arme auf, um den Geldsegen in Empfang zu nehmen. So geht es auch der Konkurrenz anderer Vermögens...