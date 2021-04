Zündeln, um zu regieren

Iran sei die größte Bedrohung der Nahostregion, polterte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag während eines Treffens mit dem US-amerikanischen Verteidigungsminister Lloyd Austin. Teheran unterstütze »Terroristen auf der ganzen Welt« und habe »nie das Streben nach Atomwaffen« aufgegeben. Auch schrieb er dem Iran zu, »Völkermord« und die »Auslöschung Israels« zum Ziel zu haben.

Netanjahu steht extrem unter Druck. Mit Unterbrechungen 15 Jahre im Amt des israelischen Ministerpräsidenten, und damit länger als all seine Vorgänger, will er unbedingt erneut eine Regierung bilden – auch, um sich Immunität vor Strafverfolgung im gegen ihn laufenden Korruptionsprozess zu sichern. Ohne Mehrheit im Parlament und innenpolitisch auch wegen seines Missmanagements in der Coronapandemie und der sich rapide verschlechternden sozialen Lage in Israel unter erheblichem Druck, bleibt ihm zur vermeintlichen Profilierung wie so oft in der Vergangenheit nu...