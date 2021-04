Er ist nicht allein

Wer hätte gedacht, dass einmal zwei Torhüter die deutsch-ungarischen Beziehungen erschüttern würden? Der Geschäftsführer der deutschen Botschaft in Budapest wurde am Donnerstag zum parlamentarischen Staatssekretär des ungarischen Außenministeriums, Levente Magyar, geladen, weil der Fußballbundesligist Hertha BSC am Dienstag den ehemaligen ungarischen Nationalkeeper Zsolt Petry als Torwarttrainer freigestellt hatte. Der Grund der Berliner: seine Äußerungen in einem Interview mit dem ungarischen Regierungsorgan Magyar Nemzet (Ungarische Nation), die »insgesamt nicht den Werten von Hertha BSC entsprechen«, so die Geschäftsführung des Klubs. Für die ungarische Regierung eine klare Verletzung der Meinungsfreiheit.

Dabei war Petry die Meinung des heutigen ungarischen Nationaltorwarts sauer aufgestoßen. Denn der bei RB Leipzig spielende Peter Gulacsi setzt sich für die Rechte der »Regenbogenfamilien« ein, die in Ungarn gerade Repressionen erleiden müssen. In dem ...