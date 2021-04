Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Der amerikanische Traum Die Europäer in der Neuen Welt Der bedrückenden Heimat entkommen, das war für Weiße möglich, Schwarze hingegen wurden unter Folter und Zwang auf den amerikanischen Kontinent verschifft und gnadenlos ausgebeutet. Ausgangspunkt dieser filmischen Geschichte der Besiedlung der US-amerikanischen Ostküste durch die Europäer ist Florida, wo die Spanier siedelten und durch Sklaverei reich wurden. Nach ihnen kamen die Engländer und entwickelten im Norden protestantisch geprägte Industriezentren. D 2018. Arte, 20.15 Uhr Lebensretter Oderflut Ein Blick zurück auf den Sommer 1997 mit seinen ungeheuren Wassermassen. Ursache war die seltene Kombination von gleich zwei Regentiefs, die vom 4. bis 7. Juli und vom 18. bis 21. Juli hohe Niederschlagsmengen brachten. Die Folge: Eine extreme Hochwasserwelle im Oberlauf der Oder, die zunächst in Polen und Tschechien Dutz...

Artikel-Länge: 2728 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen