Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Werden diese Verschwendung nicht mehr hinnehmen« Hessen: Umfangreicher Autobahnausbau geplant, Umweltschäden und Verkehrschaos die Folge. Ein Gespräch mit Friedhelm Ardelt-Theeck Gitta Düperthal Statt Verkehrsvermeidung soll künftig eine sechsspurige Autobahn mitten durch Frankfurt am Main führen. Es geht um den geplanten Ausbau der A 66 zur A 661. Ist das Vorhaben noch zu stoppen? Seit den 1980er Jahren kämpfen wir gegen deren Ausbau, der praktisch ohne Lärmschutz erfolgen sollte. Für unser Aktionsbündnis ist es ein Riesenerfolg, dass es immer noch Thema ist. Die geplante sechsspurige A 66 soll an der »nur« vierspurigen A 661 enden. Gigantisches Verkehrschaos ist vorhersehbar, mit Tag und Nacht Dauerstaus. Auf den Strecken wird extreme Schadstoff- und Lärmbelastung entstehen und ins städtische Straßennetz verlagert: Wo im Frankfurter Osten heute 120.000 Fahrzeuge am Tag unterwegs sind, müssen wir nach dem Ausbau mit insgesamt 200.000 rechnen. Selbst innerhalb der Umweltzonen wird der Verkehr drastisch zunehmen. Das ist eine rücksichtslose Planung. Weshalb sollten sich Betroffene schnell melden, sollten sie sich einer Klage anschließen wollen? Unser...

Artikel-Länge: 3915 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen