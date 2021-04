Sozialist gegen Diktatorentochter

Nachdem mittlerweile mehr als 98 Prozent der Stimmen der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Peru ausgezählt sind, bestätigt sich, was bereits die ersten Hochrechnungen am Sonntag ergeben hatten: Am 6. Juni kommt es zu einer Stichwahl zwischen links und rechts. Nach Angaben der Wahlbehörde ON PE kam der Sozialist Pedro Castillo von »Perú Libre« (Freies Peru) in der ersten Runde auf 19,1 Prozent der Stimmen. Die Kandidatin von »Fuerza Popular« (Volkskraft), Keiko Fujimori, erreichte demnach mit 13,4 Prozent den zweiten Platz.

Der durchaus überraschende Erfolg von Castillo basiert insbesondere auf den Stimmen aus dem Andenhochland, in einigen der Wahlkreise mit der ärmsten Bevölkerung holte er sogar die absolute Mehrheit. Fujimori hingegen punktete in den Küstenregionen sowie im Amazonasgebiet. Nur die Hauptstadt Lima, die ein Drittel der peruanischen Bevölkerung beheimatet, wählte mehrheitlich die wirtschaftsliberalen Kandidaten Hernando de Soto und Ra...