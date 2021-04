Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nächste Runde im »BAMF-Skandal« Bremen: Prozess gegen Exaußenstellenleiterin und Anwalt beginnt. Verteidigung zuversichtlich Marc Bebenroth Für rechte Stimmungsmacher kam der »BAMF-Skandal« wie gerufen. Echte oder vermeintliche Missstände im Bremer Asylwesen machten 2018 bundesweit Schlagzeilen. Der damaligen Außenstellenleiterin wurde lange unter anderem vorgeworfen, illegal Geflüchteten zu positiven Asylbescheiden verholfen zu haben. Mit einem Großteil der Vorwürfe gegen Ulrike Bremermann scheiterte die Staatsanwaltschaft Bremen allerdings bereits im vergangenen November. Damals konnten laut einem Beschluss des Landgerichts Bremen der Frau keine Verstöße gegen Asyl- und Ausländerrecht mehr vorgeworfen werden. An diesem Donnerstag sollen die übrigen Vorwürfe gegen Bremermann und einen auf Asylrecht spezialisierten Rechtsanwalt verhandelt werden. Die Verteidigung setzt nun darauf, dass die Liste der Vorwürfe noch weiter schrumpfen wird. »Unsere Mandantin wird sich gegen diese...

