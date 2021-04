Einen wunderschönen guten Morgen! Marcelo Bielsas Leeds United sorgt in der englischen Premier League weiterhin für Aufsehen. Am Sonnabend gewannen die Pfauen (Peacocks) bei Tabellenführer Manchester City mit 2:1, und das, obgleich die Bielsa-Schützlinge eine Halbzeit lang in Unterzahl spielten. Verfolger Manchester United hatte beim 3:1 in London gegen Tottenham Hotspur keine größeren Probleme und liegt zwar noch elf Punkte hinter den Citizens, jedoch bei einem Spiel weniger. Wird die Meisterschaft auf der Insel bei noch sechs anstehenden Partien wider Erwarten noch mal spannend? Wahrscheinlicher ist, dass der Weckruf von Marcelos Arbeitskolonne für die Scheichkicker gerade noch rechtzeitig kam.

Rechtzeitig zum Anpfiff war auch der Schnee in Manchester weggetaut. Der nordirische Nationalspieler Stuart Dallas brachte Leeds nach 42 Minuten mit einem Billardtor in Führung. City-Torhüter Ederson hätte das Ding gerne noch mal in Zeitlupe gesehen. Hat er wahrsc...