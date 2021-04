Auf Radikalisierungskurs

Seit mehr als einem Jahr marschieren Anhänger der »Querdenker«-Szene nahezu jedes Wochenende in bundesdeutschen Städten auf, um gegen die staatlichen Maßnahmen gegen die Coronapandemie zu protestieren. Nach Ausschreitungen bei vergangenen Demonstrationen jener Gruppierungen hat sich die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion (dju in Verdi) in Baden-Württemberg am Montag in einem Brief an Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) gewandt und diesen darin aufgefordert, Medienschaffenden »bei künftigen Demonstrationen der sogenannten Querdenker« besseren Schutz zu gewährleisten. Der Innenminister möge den »polizeilichen Führungskräften« mit »gebotenem Nachdruck deutlich machen«, dass auch der Schutz der Berichterstatter »zu den polizeilichen Aufgaben bei Demonstrationen« gehört.

Schon seit geraumer Zeit sind in der verschwörungsideologisch geprägten Szene starke Radikalisierungsprozesse im Gange. Diese lassen sich nicht zuletzt an der nahezu wahnhaften...