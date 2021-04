Ramsey, Westphal, Thate

Eigentlich absurd: Ausgerechnet der Wiedereinführung der Wehrpflicht in den USA anlässlich des Koreakrieges verdankt das deutschsprachige Publikum die Bekanntschaft mit einem der vielseitigsten Unterhaltungssänger. Der Soziologiestudent William »Bill« Ramsey aus Ohio hatte Glück, denn er wurde in Frankfurt am Main stationiert, wo er nebenbei seiner Musikleidenschaft mit Auftritten in Klubs frönte und zu Tourneen verpflichtet wurde. Seit Ende der 50er Jahre hatte er mit spaßigen Coverversionen US-amerikanischer Titel wie »Wumba Tumba Schokoladeneisverkäufer« und »Souvenirs« sowie deutschen Schlagern wie »Pigalle« und »Zuckerpuppe« große Erfolge, und wegen seiner komödiantischen Art trat er auch in zahlreichen Filmklamotten auf. Als diese Phase abebbte, konzentrierte er sich wieder auf seine alte Liebe, den Jazz, und blieb als Sänger und Radiomoderator aktiv bis kurz vor seinem 88. Geburtstag. Am ­Sonn...