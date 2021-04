Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Die Industrie kann hier machen, was sie will« Baden-Württemberg: BUND und Paritätischer kooperieren für soziales, klimafreundliches Leben. Ein Gespräch mit Deborah Castello Gitta Düperthal Die Landesverbände von BUND und Paritätischer Wohlfahrtsverband in Baden-Württemberg fordern gemeinsam politische Maßnahmen, die allen Menschen ein klimafreundliches und zugleich soziales Leben ermöglichen sollen. Wofür genau setzen sie sich ein? Um allen Menschen ein gesundes und gutes Leben zu ermöglichen, muss die Nachhaltigkeit im Blick bleiben: sozial, ökologisch und ökonomisch. Weil diese drei Aspekte häufig gegeneinander ausgespielt werden, kooperieren unsere beiden Verbände in Baden-Württemberg und bundesweit nun miteinander. Denn der Klimaschutz kommt nicht voran, wenn breite Bevölkerungsschichten es sich finanziell nicht leisten können, sich gesund zu ernähren, klimafreundlich zu wohnen und unterwegs zu sein. Was heißt das konkret? Politische Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Träger von Unterkünften für Geflüchtete oder Pflegewohnheimen können biologisch gesunde Ernährung nicht gewährleisten, weil sie zu teuer ist. Ärmere Menschen wohnen ...

Artikel-Länge: 4221 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen